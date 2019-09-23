كلية تقنية الحاسوب بطرابلس تبدأ برنامج الدراسات العليا ربيع 2020

قرر اجتماع عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يوسف عريبي، اليوم الإثنين، مع عميد كلية تقنية الحاسوب طرابلس عقيل أحمد عقيل، تفعيل برنامج الدراسات العليا بالكلية مع بداية ربيع 2020.

وبحث اللقاء آلية وكيفية تفعيل برنامج الدراسات العليا بالكلية، على أن تعطى الأولوية في التسجيل بالدراسات العليا للمعيدين (تخصص قسم البرمجة) ويلي ذلك التخصصات الأخرى، وفق بيان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الكلية مدير التخطيط والمتابعة بالهيئة حافظ سعيد ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام.

وخصص الاجتماع لمناقشة الخطوات العلمية والتقنية والتطبيقية التي اتخذتها الكلية في هذا الشأن.

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