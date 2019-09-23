أعمال صيانة لتحسين المظهر العام في بنغازي

شرعت بلدية بنغازي في صيانة وإعادة تأهيل وتعشيب عدد من الحدائق العامة والمُسطحات الخضراء وتقليم الأشجار في الطُرق والشوارع، إضافة إلى جُزر الدوران بالبلدية.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسوك”، الاثنين، إن الصيانة شملت حديقة 23 يوليو، وحديقة الكشاف، وجزيرة دوران الكليات الطبية، وجزيرة سيدي يونس، وجزيرة الطائرة، وعدد من المُسطحات الخضراء، مضيفة أن العمل جارٍ لصيانة مواقع أخرى في البلدية .

وأشارت البلدية إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر خلال جولته الأخيرة في بنغازي تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن باتخاذ الإجراءات العاجلة لصيانة وتأهيل الحدائق العامة وجزر الدوران والمُسطحات الخضراء.

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