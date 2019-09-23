اخبار ليبيا الان

أعمال صيانة لتحسين المظهر العام في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت بلدية بنغازي في صيانة وإعادة تأهيل وتعشيب عدد من الحدائق العامة والمُسطحات الخضراء وتقليم الأشجار في الطُرق والشوارع، إضافة إلى جُزر الدوران بالبلدية.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسوك”، الاثنين، إن الصيانة شملت حديقة 23 يوليو، وحديقة الكشاف، وجزيرة دوران الكليات الطبية، وجزيرة سيدي يونس، وجزيرة الطائرة، وعدد من المُسطحات الخضراء، مضيفة أن العمل جارٍ لصيانة مواقع أخرى في البلدية .

وأشارت البلدية إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر خلال جولته الأخيرة في بنغازي تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن باتخاذ الإجراءات العاجلة لصيانة وتأهيل الحدائق العامة وجزر الدوران والمُسطحات الخضراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك