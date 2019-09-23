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الشريف: سندمج الثوار في المؤسسات لدورهم في الحفاظ على الدولة والديمقراطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، ندوة بعنوان تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة.
 
 وأوضح رئيس أركان قوات الوفاق، محمد الشريف، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الندوة استهدفت مناقشة كيفية دمج من أسماهم بـ “الثوار” و”القوة المساندة” في الدفاع والداخلية وأجهزة الدولة”
 
 وأضاف قائلا: “الثوار والقوة المساندة لهم الدور الأكبر في الحفاظ على الدولة والديمقراطية، ولابد من استيعابهم نظير المجهود الذي يبذلونه
 بشكل يومي، متابعا: “دائما هم السباقون”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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