بحثت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، فتحية حامد، الأحد، مع مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بمدينة درنة محمد بورزق، سير عمل المكتب وأهم العراقيل وآلية حلحلتها.

وناقشت الوزير خلال الاجتماع أوضاع النازحين من المناطق والأحياء المتضررة في المدينة وعدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية.

