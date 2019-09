وزير “تعليم المؤقتة” يناقش أحوال الدراسة في بلدية غات

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم عضو مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس المجلس التسييري لبلدية غات إبراهيم ماخي.

وناقش الحضور عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن التعليمي، والتي شملت أوضاع المعلمين المتعاقد معهم بالبلدية، ووضع المدارس من حيث المتطلبات والاحتياجات، إلى جانب ملف صيانتها وإعادة تأهيلها.

و أكد وزير التعليم على الاستعداد الكامل لمعالجة المشاكل التي تعانيها مراقبة التربية والتعليم ببلدية غات، وتوفير الاحتياجات الضرورية لسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

