عن ضم القوات المساندة..قنونو: خطوة استراتيجية لتطوير الجيش الليبي

نظمت ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، ندوة بعنوان “تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة”.



وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه الندوة خطوة استراتيجية من دلائل مهنيتنا، على درب التطوير والأخذ بالجيش الليبي إلى الأمام ومواكبة التقدم والعولمة”، مضيفا، أنه تم ضم القوات المساندة وإعطائها دورات تخصصية”



وردا على سؤال حول تأخر حسم المعركة من جانب قوات الوفاق، قال قنونو، “هذا سر عسكري استراتيجي”، متابعا: “مايهم هو التزام القوات بتنفيذ تعليمات قادتهم بالصورة الصحيحة، بالإضافة إلى مهنيتهم أثناء تنفيذ مهامهم في كل ما يدور في أرض المعركة، وفق القوانين المعمول بها إقليميا ودوليا”



في شأن آخر، توعد قنونو، الدول الداعمة للجيش بأنه سيتم الرد عليها في الوقت المناسب.





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