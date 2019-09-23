اخبار ليبيا الان

عن ضم القوات المساندة..قنونو: خطوة استراتيجية لتطوير الجيش الليبي

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، ندوة بعنوان “تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة”.
 
 وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه الندوة خطوة استراتيجية من دلائل مهنيتنا، على درب التطوير والأخذ بالجيش الليبي إلى الأمام ومواكبة التقدم والعولمة”، مضيفا، أنه تم ضم القوات المساندة وإعطائها دورات تخصصية”
 
 وردا على سؤال حول تأخر حسم المعركة من جانب قوات الوفاق، قال قنونو، “هذا سر عسكري استراتيجي”، متابعا: “مايهم هو التزام القوات بتنفيذ تعليمات قادتهم بالصورة الصحيحة، بالإضافة إلى مهنيتهم أثناء تنفيذ مهامهم في كل ما يدور في أرض المعركة، وفق القوانين المعمول بها إقليميا ودوليا”
 
 في شأن آخر، توعد قنونو، الدول الداعمة للجيش بأنه سيتم الرد عليها في الوقت المناسب.
 
 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • استراتيجية خرفانية مهلبية همجية استر يارب المجانين فى نعيم فالارهابى مهما لبس اقنعة لن يستطيع خداع احد فالعقلية الاجرامية لن تتغير .من هم هؤلاء الثوار المجرم صلاح بادى والمجرم غنيوه والمجرم البقرة والثائر المهبول الصادق الغريانى والدواعش وانصار الشريعة ملعون ابوا ثورة من هؤلاء المجرمين اتفوا عليكم جميعا ثيران اخر زمن من قطيع الخوان مكانهم سيارات نقل الحيوانات لمن يتبقى بعد تحرير طرابلس ولم ينفق على يد الجيش الوطنى هذه التصرفات المضحكة سيسخر منها العالم فمهما لبس الارهابى اى قناع فهو مجرم معروف ومن قبلكم فعلها تنظيم القاعدة فى سوريا وغير اسمه الى جبهة النصرة وديل الكلب عمره ما هايتغير

    رد