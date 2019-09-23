المنقوش: لا إصلاح للمؤسسات العسكرية والأمنية إلا بضم الثوار

نظمت ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، ندوة بعنوان “تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة”.



وقال رئيس أركان المؤتمر العام السابق يوسف المنقوش، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن هذه الندوة تستهدف إيجاد حلول قابلة للتفيذ لاستيعاب الثوار المقاتلين على الأرض لحماية الدولة المدنية، داخل مؤسسات الدولة، مضيفا أن المؤسسات العسكرية والأمنية هي المعنية بهذا الأمر.



وأوضح المنقوش، أنه يترأس فريق عمل قام بإعداد تصور لإعادة تنظيم وهيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، لأنها مؤسسات متضخمة وغير قادرة على القيام بمهامها، وفقا لقوله.



وتابع: “الآن نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه المؤسسات وهيكلتها وإصلاحها، ولا يمكن القيام بذلك بشكل صحيح إلا بتواجد شباب الثوار، بحيث يكونوا هم القوة الأساسية التي تبنى عليها المؤسسات الدفاعية والأمنية للدولة”









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