نواب طبرق يبحث رفع رواتب المتقاعدين ويعتمد قانون الجرائم الاقتصادية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب، استأنف اليوم الإثنين، جلساته الرسمية، مُبينًا أن جلسة اليوم تطرقت لعدد من مشاريع القوانين، وتم افتتاح الجلسة بمناقشة القانون رقم 13 لسنة 1980م، الخاص برفع رواتب المتقاعدين.

بليحق أضاف أنه بعد مداولة هذا البند ومناقشته، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب لدراسة الأمر، وبحثه مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المؤقتة، ووزارة المالية التابعة لها، وصندوق الضمان الاجتماعي، لدراسة الأمر بشكل مستفيض.

وتابع أنه من المقرر أن تحيل هذه الجنة نتائج ما توصلت إليه، في غضون شهرين من تاريخه، لافتًا إلى أن مجلس النواب ناقش أيضًا تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، والقانون رقم “2” لسنة 1979م، خاصة تعديل المادة 13 مكرر.

وواصل أنه بعد مداولة هذه المادة ومناقشتها، تم اعتماد التعديل، والتصويت عليه في جلسة اليوم، مُشيرًا إلى أنه تم مناقشة مشروع قانون مؤسسة الطاقة الذرية، والاتفاق على إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لدراسة التعديلات الخاصة بالمؤسسة، وإعادة عرضها في الجلسة القادمة على مجلس النواب.

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