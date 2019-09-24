مصلحة المطارات تشارك فعاليات ورشة عمل البرنامج الوطني لأمن الطيران

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، مشاركة عدد من أعضائها،فعاليات ورشة عمل حول إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، التي تنظمها شركة كولمن الأمريكية وشركة ردلاين الانجليزية بالعاصمة تونس.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الأعضاء المشاركين في الورشة مكلفين بالمشاركة في صياغة مشروع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

وأشارت مصحلة المطارات، أن برنامج أمن الطيران الذي يتم الإعداد له، من أهم البرامج بحسب ما نصّت عليه توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

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