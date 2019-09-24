تأسست في درنة …تعرف على مايعرف بـ”مجموعة مالي” الإرهابية

أخبار ليبيا24

التحق عدد من الإرهابيين في مدينة درنة كانوا في ذلك الوقت من ضمن عناصر كتيبة “شهداء أبوسليم” بمعسكر أو مدرسة الصحابة الشرعية والتي كان مقرها في شركه الجبل سابقا في المدينة وكان يترأسها القيادي الإرهابي “عاطف الحصادي”.

وعرفت هذه المجموعة باسم “مجموعة مالي” خلال العامين 2012 و 2013 ، وقد سبق وأن قام الطيران الحربي المصري باستهداف مقرها في 16 فبراير 2015 وأصيب وقتل عددا من عناصر التنظيم الإرهابي.

وفي ذلك الوقت عرضت قناة “النبأ” الداعمة للإرهاب بعض الجرحى التابعين لهذه المجموعة الإرهابية أثناء علاجهم في مستشفى الهريش في درنة وإظهارهم بأنهم مواطنين مدنيين.

“مجموعة مالي” عرفت بتكفيرها وغلوها وتطرفها الحاد وكان أبرز قياداتها “عاطف الحصادي” و “المهدي دنقو” و “هاشم بوسدره” و “جعفر عزوز” و “أكرم الكيلاني” و “هشام مسمح” و”أبوحمزة التباوي” وغيرهم من العناصر البارزة وكان عددها لا يتجاوز 50 عنصر.

التحقت “مجموعة مالي” بمايسمى بـ”مجلس شورى شباب الإسلام” عند تأسيسه في مدينة درنة في أبريل 2014 ومنها يعلن البيعة لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في أكتوبر 2014.

وكان لـ”مجموعة مالي” المسؤولية عن عمليات سرقه السيارات بالإكراه والتي كانت تتبع وزارة الدفاع آنذاك وبالإضافه إلى عمليات الخطف مقابل الفدية والتصفية والتهديد والابتزاز للحصول على الأموال.

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