ناشطة حقوقية تطالب الحكومة الإيطالية بإلغاء اتفاقيات الهجرة مع ليبيا

طالبت المدير السابقة لمنظمة “إيميرجنسي” والناشطة في حقوق الإنسان، تشيشيليا سترادا، رئيس وزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا، حول الهجرة غير القانونية.

وخاطبت سترادا رئيس الحكومة كونتي، بقولها: “صحيح أن هناك مئات المهاجرين الذين توقفهم ليبيا، فـ”57٪ من الذين يفرون عن طريق البحر اليوم، يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم إلى ليبيا”.

ووصفت الناشطة الحقوقية، بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية، مراكز الإيواء في ليبيا بـ”معسكرات الحشر” وأن القائمين عليها يعذبون المهاجرين داخلها.

وأشارت في حديثها لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بقولها ليس هناك ما يدعو للتباهي، ويجب تمزيق الاتفاقيات التي أبرمتها إيطاليا مع ليبيا حول الهجرة غير القانونية.

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