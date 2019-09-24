مركز بنغازي الطبي ينظم فعاليات اليوم العالمي للصيادلة

أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، عن تجهيزات يقوم به المركز بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة الذي يوافق يوم الغد الأربعاء 25 سبتمبر.

وأوضح مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي بالمركز، الدكتور معتصم بالله الشلماني، أن اليوم العالمي للصيادلة، سيشهد ملتقى الصيادلة ،ومؤتمر الممارسة الصيدلانية، وأن هذه النشاطات تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المجال الصيدلي، مشددا على ضرورة توعية الناس حول استخدام الأدوية التي تصرف بدون إستشارة طبيب، إضافة الى الاستخدام الخاطيء لها.

وأشار الدكتور معتصم الشلماني، أن المركز سيخصص فرق إرشادية وتوعية للمرضى،لتوصيل معلومات طبية ونصائح صيدلانية، لتوزيع أكبر عدد من المطويات الإرشادية على أكبر عدد من الناس، بالاتفاق مع أكبر الصيدليات في بنغازي، وأنه سيتم توزيع المنشورات الطبية على كل من يشتري دواء بدون وصفة طبية في المدينة.

وأوضح الشلماني في حديثه: ” اليوم العالمي للصيادلة برعاية مجموعة من الشركات الطبية منها شركة زادكو فارما ، وشركة الاذريون ، وشركة الريادة الحديثة ، شركة الحكيم ، وشركة النبق، كما يستهدف هذا اليوم كافة الصيادلة بالدرجة الأولى والأطباء وكل المهتمين والدعوى عامة، وتكريم 10 الأوائل السنة الرابعة والسنه الخامسة طب “.

وختم مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي حديثه، بقوله: “على هامش المؤتمر سوف يقام معرض للأدوية والشركات الطبية ، ويوجد زوار من خارج بنغازي ، وأن الاحتفال الذي سيقام في بنغازي سيكون باسم ليبيا على مستوى العالم في المنظمة FIB”.

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