جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي يكشف ما حدث في منطقة اللثامة

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، أن عناصر الجهاز تعرّضوا لمحاولة استهدافهم عبر إطلاق النار، من المطلوب لدى الأجهزة الأمنية بمنطقة اللثامة، والمتهم بعشرة قضايا، لدى مركز الصابري.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك، أن ما حدث كانت بدايته مداهمة أفراد الجهاز للمنطقة لإزالة الأكشاك التي تبيع المخدرات بالمنطقة، والقبض على صاحب الكشك المطلوب لدى الأجهزة الأمنية.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر الهدامة، أن المطلوب أمنيًا، أطلق رماتين على أفراد الجهاز، أدت إلى إصابة أحد أفراد الجهاز، وبعدها أطلق النيران على الدورية الأمنية، أسفر عنها تبادل لإطلاق النار مع المتهم، أدّت بعدها إلى مقتل أحد شقيق المطلوب لدى الأجهزة الأمنية.

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