البيت الأبيض : ترامب والسيسي أكدا على حاجة ليبيا لحكومة موحدة قادرة على مكافحة الإرهاب

ليبيا – أصدر البيت الأبيض تصريحاً مقتضباً صباح الثلاثا عقب اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البيت الأبيض في تصريحه الذي نشره عبر مركز البيانات التابع له وتابعته المرصد : ” ناقش الزعيمان الصراع في ليبيا وأكدا من جديد التزامهما بدعم بناء حكومة ليبية موحدة وديمقراطية قادرة على التصدي للإرهاب ” .

كما ناقش الرئيس ترامب والرئيس السيسي الهجوم الأخير على البنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية والحاجة إلى العمل معاً لحماية التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي.

وكانت الرئاسة المصرية قد قالت في وقت سابق بأن محادثات الزعيمان قد تطرقت إلى ملف مكافحة الارهاب ودور مصر الدعم لإستقرار المنطقة وملف الأزمة الليبية فيما أكد السيسي بأن المنطقة لن تستقر إطلاقاً مادامت جماعة الإخوان المسلمين ( الإسلام السياسي ) تحاولت الوصول لحكمها .

يتبع ..

المرصد – متابعات

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