إدارة مطار طبرق تعلن جاهيزتها لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية

استقبل مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي، بهدف تفقد مهبط المطار بعد صيانته، التي كانت عبر الأعمال التطوعية تكفّلت به مجلس إدارة مجمع طبرق الصناعي.

وأعرب رئيس مصلحة الطيران المدني، عن شكره لمجلس إدارة مجمع طبرق، وعن الجهود التي أثمرت الانتهاء من صيانة مهبط المطار.

وأكد رئيس المصلحة ومراقب الطيران المدني بمطار طبرق فتح الله بوشوال، على جاهزية مهبط المطار لاستقبال أي رحلات داخلية أو خارجية.

ونوّهت إدارة مطار طبرق الدولي، إلى كافة شركات الطيران المدني، أن المطار على كامل جاهيزيته لاستقبال أي رحلات داخلية أو خارجية.

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