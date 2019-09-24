مصدر عسكري يكشف آخر المستجدات والأوضاع الميدانية في طرابلس

كشفت مصادر خاصة، أن الجيش الوطني سيطر على عدّة مناطق، وهي منطقة بئر علاق وسيدي فرحات المخاريم، منطقة الكفاح في محيط السبيعة ومنطقة السبيعة.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، أن وحدات الجيش اتخدت طريقة جديدة في تعاملها مع المجموعات المسلحة في جنوب طرابلس، وغيّرت قواعد الاشتباك، بعد دراسات ميدانية لمواقع المجموعات ومحاورها، وأن معاركه التي بدأها في محور العزيزية حقّقت تقدما كبيرا.

وأوضحت المصادر في سياق حديثها، أن سلاح الجو لعِب دورا بارزًا خلال الأيام الماضية، ومكّن الجيش من فرض سيطرته على معركة طرابلس، بعد أن كبّد المجموعات المسلحة خسائر فادحة.

ولم تفصح المصادر الخاصة، إن كانت عمليات الجيش الوطني، في الأيام الماضية، تأتي ضمن ترتيباتها لمرحلة ما بعد منطقة العزيزية، وكيفية التعامل بعد اقترابها لقلب العاصمة.

من جهتها، نفت أطراف موالية لمعسكر الوفاق، سيطرة الجيش الوطني على مناطق جديدة، وأضافت أنها ما تزال تسيطر على مواقعها السابقة.

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