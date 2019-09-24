بلدية يفرن تعلن موعد سحب السيولة

أعلنت بلدية يفرن، اليوم الثلاثاء، موعد ومكان سحب السيولة النقدية للمواطنين في البلدية.

وستتوفر السيولة في مقر مصرف شمال أفريقيا الرئيس بالعاصمة طرابلس، يومي الخميس والجمعة المقبلين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن سقف السحب سيكون ثلاثة آلف دينار، داعيا المواطنين إلى أخذ شيك مصدق بالقيمة المالية من مصرق شمال أفريقيا يفرن، وبعدها التوجه إلى مقر المصرف الرئيس لسحب القيمة.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت البلدية أن المصرف المركزي في طرابلس لم يستطع نقل السيولة إلى فرعي مصرفي شمال أفريقيا والوحدة في يفرن؛ بسبب الظروف الراهنة التي تتعرض لها البلاد.

ولفتت البلدية، في بيان، إلى رفض مقترح نقل الأموال إلى المدينة برًا، بسبب حادث سرقة السيولة، الذي وقع في وقت سابق من هذا العام، في إحدى المناطق الجبلية.

ومنذ حينها، تصرف السيولة المخصصة لمواطني يفرن من خلال المصارف الموجودة في العاصمة.

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