دورة تدريبية في طبرق لإعداد كوادر للعمل مع الفئات الخاصة

تستمر هذه الأيام بمدرسة طبرق للتعليم الأساسي والثانوي الدورة التدريبية الثالثة لإعداد كوادر للعمل مع ذوي الفئات الخاصة في مدارس التعليم العام.

مكتب الإعلام بمراقبة التعليم طبرق أوضح أن الدورة التدريبية مدتها أسبوع كامل وتستهدف تخصصات (التربية الخاصة، علم النفس، علم الاجتماع) العاملين بمراقبة التعليم طبرق.

وتابع مكتب الإعلام أن الاخصائيات تم توزيعها على ثلاث مجموعات بواقع عدد سبع إحصائيات في مجال الإرشاد الأسري واثنتي عشرة في مجال التأهيل والدمج بالإضافة إلى إحدى عشرة اخصائية في مجال الاختبارات والمقاييس.

كما أشار مكتب الإعلام بمراقبة التعليم طبرق، إلى ان هذا العمل يأتي في سياق بناء النموذج الثالث للوحدات المتخصصة في المجالات الثلاث التي سيتم إنشاؤها وتفعل دورها مع بداية العام الدراسي المقبل (2020، 2019)، في مختلف مراقبات التعليم التابعة للوزارة.

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