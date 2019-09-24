السراج يعلن تمسكه بمبادرته لحل الأزمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أنه كان هناك محاولات لاستيعاب القائد العام المشير خليفة حفتر، في العملية السياسية، كما انتقد عدم تعامل الأمم المتحدة بحزم مع المعرقلين تنفيذ الاتفاق السياسي، مشيرا إلى تمسكه بمبادرته لحل الأزمة.

وقال السراج، في كلمة أمام منتدى كونكورديا الدولي في نيويورك، «لقد حاولنا استيعاب حفتر في العملية السياسية، إذ عُقد معه ستة اجتماعات، وتم التفاهم في آخر اجتماع في أبوظبي على عقد المؤتمر الوطني، واتضح بعد بضعة أيام من هذا اللقاء أنه كان مخادعا طوال الوقت، ينتظر الفرصة لينقض على الحكم».

وأضاف: «لم تكن مشاركة حفتر في المؤتمرات التي تستهدف حلا سياسيا للأزمة سوى محاولة لكسب الوقت، وما شجعه على العدوان هو تلقيه أسلحة ودعما ماليا طوال ثلاث سنوات، حتى توهم أن في مقدوره اجتياح طرابلس خلال 48 ساعة».

وانتقد السراج الأمم المتحدة (ممثل المجتمع الدولي)، لـ«عدم التعامل بحزم مع المعرقلين تنفيذ الاتفاق السياسي؛ وبما شجع على استمرارهم في التعنت، والاستهتار بالقرارات الدولية».

وجدد طلبه بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن حرب العاصمة، إذ إن الانتهاكات المرتكبة فيها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي.

وأعلن تمسكه بالمبادرة التي طرحها في شهر يونيو الماضي للخروج من الأزمة الراهنة بكل تفاصيلها، معقبا: «لن نتنازل عن مبادئنا في إيجاد حلول سلمية، تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي».

وطرح السراج في يونيو الماضي مبادرة دعا فيها إلى عقد ملتقى ليبي، يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، وأن يتم خلال هذا الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة واعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

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كما تنص المبادرة على تشكيل لجان مشتركة، بإشراف الأمم المتحدة لضمان توفير الأمن والدعم اللوجستي لهذه الانتخابات، كما يتم الاتفاق من خلال المؤتمر على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، التي تلتزم بها الأجسام السياسية الجديدة، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

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