باحث: ضعف السلطة المركزية في ليبيا فتح المجال لتمدد الجماعات المتطرفة

قال الكاتب والباحث غازي الصوراني، إن ضعف السلطة المركزية في الدولة العربية عمومًا، وفي سورية والعراق وليبيا واليمن خصوصا، وفر الظروف الملائمة وفتح ثغرات لانتشار وتمدد الجماعات الاسلامية المتطرفة.

وحذر الكاتب من عجز أو تفكيك الدول، بعدما كان ذلك في الماضي سببًا في صعود تنظيم داعش الإرهابي في سياق الفوضى الطاحنة في ليبيا، ونمو الجماعات المرتبطة بالسلفية هناك، وفي اليمن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، ومع الأزمة البحرينية والأزمات الداخلية العربية.

وتابع:” هناك حالة جديدة متنامية تدعو إلى تفكيك المجتمعات وتدمير السلطة الأخلاقية للدولة، والعودة إلى الفوضى”.

