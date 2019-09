آمر الكتيبة 127: قوات الجيش في انتظار التعليمات لدخول العاصمة

المتوسط:

أكد آمر الكتيبة 127 مجحفلة العقيد مهندس / زكريا صالح الشريف، أن قوات الجيش أصبحت على مشارف العاصمة طرابلس، وأنهم في انتظار تعليمات القيادة العامة بدخولها، وذلك بعد أن تم انهاك واستدراج مليشيات الوفاق لأكثر من خمسة أشهر.

ونقلت وحدة الدعم الإلكتروني عن الشريف حديثه لأهالي طرابلس بأنه “من دخل بيته فهو آمن، لبيك طرابلس لبيك بعد غياب طال لمدة 5 سنوات.. نحن ابناءها و لنا الحق في العيش فيها، شاركنا في كل المعارك لمحاربة الإرهاب من أقصى الجنوب و الشرق و الغرب و والآن حان الوقت للرجوع الى مدينتا الحبيبة طرابلس”

