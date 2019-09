“السراج” يطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق

المتوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتأكد مما تتعرض له ليبيا.

جاء ذلك خلال منتدى كونكورديا الدولي الذي عقد في نيويورك مساء أمس الاثنين، وتساءل السراج أمام المنتدي الذي يضم العديد من القادة والشخصيات السياسية في لقاءه السنوي لهذا العام عن الازمة الليبية وسبل الخروج منها، كيف أن المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا بعد أن ساعد في نجاح الثورة، لتواجه بمفردها كل التداعيات، بدون إمكانيات، أو مؤسسات، أو تجربة ديمقراطية سابقة، وقال إن النتيجة كانت فوضى دامية، ساهم التدخل السلبي لبعض الدول في تأجيجها.

وقال السراج، إنه منذ سقوط النظام السابق تواجه ليبيا تحديات جسام لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وكان أبرز هذه التحديات انعــدام الأمن وانتشار السلاح، كما وفرت هذه الفوضى المسلحة المناخ لتسلل التنظيمات الإرهابية حيث نجح تنظيم “داعش” في السيطرة على مدينة سرت.

وقال السراج أنه وفي وضع كهذا ” تعثر الاقتصاد إن لم يكن تجمد، وفشلت الجهود السياسية للحكومات المتعاقبة في تخطي الازمة، ولم تنجح في نزع السلاح، وتأرجح الوضع العام منذ 2011 ما بين المواجهات المسلحة، وفترات قصيرة من الهدوء المفخخ، ولذلك ما لم تحتكر الدولة السلاح ستبقى المشكلة مستمرة ولن تنتهي الأزمات”.

وأخذ السراج على الأمم المتحدة الممثل للمجتمع الدولي، عدم التعامل بحزم مع المعرقلين لتنفيذ الاتفاق، وبما شجع على استمرارهم في التعنت، والاستهتار بالقرارات الدولية.

وتحدث عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تم في اطارها تحرير مدينة سرت من تنظيم ” داعش الإرهابي، وقال : ” قدمنا في تلك المعركة 800 شهيد من شبابنا، والآف الجرحى ، كانت ملحمة شجاعة وفداء، ومازلت المعركة ضد الإرهاب مستمرة بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ” أفر يكوم ” حيث نرصد ونلاحق فلوله أينما وجدت، ولن تنتهي معركتنا مع الإرهاب إلا باقتلاعه من جذوره”.

