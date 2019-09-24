فتح منظومة مراجعة أوراق إجابة طلبة الشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية، مؤكدا ضرورة تنفيذ آلية المراجعة، ولا يعتد بالإجراءات المخالفة لنصوص القرار ونموذج الطعن.

وبينت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن قرار وزير التعليم عثمان عبد الجليل بشأن آليات إجراء المراجعة الموضوعية لدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، يشير إلى أن طلبات المراجعة لا تشمل رغبة الطالب في زيادة درجات غرض الوصول لدرجة النجاح.

وبحسب قرار وزير التعليم رقم 1003 لسنة 2019 بشأن مراجعة درجات امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2018-2019 فإنه يؤذن للمركز الوطني للامتحانات بمباشرة مراجعة تظلمات طلبة امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية في نواحي احتمال وجود اخطاء إدخال في الحواسيب أو تقدير درجة الأسئلة المقالية فقط ولا تشمل التظلمات طلب زيادة درجات لغرض النجاح وتتم المراجعة وفق اجراءات محددة.

وبين القرار أن الاجراء يتمثل في قيام الطالب بمراجعة ورقة إجابته ودرجاته أولا على موقع الامتحانات الشبكة الدولية لإزالة أي غموض بالخصوص وفي حالات ضرورة التظلم يتقدم الطالب بنموذج المراجعة إلى مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة التي أجرى بها الامتحان، موضحا به الاسم ورقم الجلوس ورقم السؤال الذي يرغب في مراجعته ويحصل الطالب على إيصال تقديم الطلب من مكتب الامتحانات بالمراقبة.

وبحسب القرار يقوم مكتب الامتحانات بالمراقبة باعتماد الطلبات وتقديمها إلى المركز الوطني للامتحانات للبت فيها ويقوم المركز بتشكيل لجنة المراجعة الموضوعية التي تقوم بمراجعة الطعن واقتراح توصية المراجعة في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ استلام طلبات المراجعة من مكاتب الامتحانات وإذا ما تبين حق الطالب في تعديل النتيجة يقوم المركز الوطني للامتحانات بإقرار التوصية وإحالة مقترح استصدار قرار الوزير بالخصوص باعتباره تعديلا على قرار اعتماد النتيجة.

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