أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق، مساء أمس الاثنين، أنه سيتم إضافة 4 درجات لكل طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية الذين لهم دور ثاني حتى ثلاث مواد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك خطأ في رصد درجات الطلاب، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الرابط بعد تحديث الدرجات.

