ديوان المحاسبة يوقف عضوية مسؤولين بالمصرف الخارجي لهذا السبب!!

طرابلس-العنوان

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الأحد، قراراً بإيقاف عضوية عدد من المسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي.

وأوضح القرار بأن الأعضاء الصادر بحقهم الإيقاف خالفوا دليل حوكمة القطاع المصرفي الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سنة 2010 من حيث تضارب المصالح والاستقلالية الموضوعية.

ونص القرار على إيقاف عدد من الأعضاء منهم رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا ببيروت وعضو إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل “محمد الجمل الذي يشغل أيضا رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي المؤقتة.

كما نص القرار على إيقاف رئيس مجلس إدارة مصرف البوياف العربي تونس “الهادي كعبار” ويشغل أيضاً مدير عام المصرف الليبي الخارجي، كما تم إيقاف عضو مجلس إدارة البنك العربي الدولي القاهرة.

وأيضا نص القرار على إيقاف عضو مجلس إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة أبوظبي “عمر الحجاجي” الذي يشغل أيضا نائب رئيس لجنة الإدارة ونائب المدير العام للمصرف الخارجي، بالإضافة إلى إيقاف عضو مجلس إدارة بنك بيا بباريس “مصطفى بن خليفة “، وعضو مجلس إدارة شركة المعاملات للخدمات المالية طرابلس “الشارف علوان “، و رئيس مجلس إدارة مصرف اريسبنك باريس “أحمد رجب”.

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