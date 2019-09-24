ناشطة إنسانية إيطالية تطالب كونتي بإلغاء إتفاقيات الهجرة مع ليبيا

ليبيا – دعت ناشطة إنسانية إيطالية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الى إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

كما أشارت إبنة مؤسس منظمة (إيميرجنسي) ومديرتها السابقة تشيشيليا سترادا وفقاً لوكالة “آكي”:”صحيح يا رئيس الوزراء كونتي أن هناك مئات المهاجرين الذين توقفهم ليبيا فـ57٪ من الذين يفرون عن طريق البحر يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم الى البلاد ليعودا لاحقا الى معسكرات الحشر التعذيب ومن ثم إلى ايدي المتاجرين بالبشر مجدداً”.

ولفتت إلى أنه ليس هناك ما يدعو للتباهي بل يجب تمزيق الاتفاقيات التي أبرمت مع ليبيا.

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