أوحيدة: الإجتماع الفرنسي الإيطالي المزمع عقده سيخدم مؤتمر برلين ومخرجاته

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن فرنسا وإيطاليا وكذلك ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تنسيقا وانسجاما فيما بينهم ولن تختلف حول أزمة ليبيا ، معتقداً أن الاجتماع “الإيطالي-الفرنسي” سيأتي في نفس سياق ما تعد له ألمانيا بالتنسيق مع أمريكا.

أوحيدة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الاثنين أن هذا الاجتماع ربما هو نتاج ما اتفق عليه في كواليس اللقاء الذي سبقه في روما بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتنسيق مع السفير الأمريكي الذي التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مؤخراً في الإمارات.

وإختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول :”وبالتأكيد هناك تنسيق مع غسان سلامة أيضاً وكل ذلك يخدم مؤتمر برلين ومخرجاته”.

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