المسماري: استعمال العدو للألغام دليل على استنزافه كل أسلحته

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري عن العثور على مخلفات حرب وألغام في خلة الفرجان.

وقال المسماري في تصريح صحفي أمس، إن التفخيخ والمتفجرات والألغام هي آخر سلاح يملكه العدو، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها كامل الخبرة والقوة في التعامل مع ذلك.

وعن آخر مستجدات المعارك في طرابلس، قال المسماري إنه وبعد نجاح حرب الاستنزاف، فإن القوات المسلحة الآن في مرحلة الهجوم الكاسح الذي لا عودة عنه إلا بعد إنهاء العدو بالكامل، مضيفا أن دخول طرابلس سيكون سريعا ومفاجئا للجميع.

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