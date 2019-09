المتوسط:

أعلنت منظمة اليونيسيف أنها تواصل خططها لتطوير القدرات التشغيلية لشركائها في ليبيا.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على تويتر أن 17 من الشركاء يحضرون ورشة عمل في طرابلس حول إطار الضمان المالي والمساءلة والتنفيذ.

وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم مراجعة الأنظمة التشغيلية للشركاء لضمان الامتثال لمتطلبات اليونيسف في عدة مجالات خاصة بتنفيذ البرامج، بعد الانتهاء من التدريب.

