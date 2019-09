الأمانة العامة للإدارة المحلية تُواصل لقاءاتها بالبلديات قُبيل اجتماع المجلس الأعلى

المتوسط:

عُقِد اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماع ضم كل من: الأمين العام للأمانة، “عبد الحميد اشتيوي”، والأعضاء: “مصطفى المجدوب”، “أنور شلّوف”، و”سمر دغمان”، وكذلك، عميد بلبدية جنزور، “فرج اعبان”، وعميد بلدية يفرن، “حسين كافو”، وعميد بلدية قصر بن غشّير، “محمد صكّوح”، وعضو المجلس البلدي جادو، “سليمان القصبي”.

وخصص الاجتماع لمناقشة أولويات بنود جدول أعمال المجلس الأعلى للإدارة المحلية لسنة 2019م، وكذلك تفعيل اللوائح المصاحبة لقانون رقم 59 لسنة 2012 الصادرة مؤخراً ولم يعمل بها حتى الآن، كما تم التطرق لمسألة تدريب الكوادر المحلية بالبلديات.

