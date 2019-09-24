اليونيسف: نواصل خططنا لتطوير القدرات التشغيلية لشركائنا في ليبيا

أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ورشة عمل في طرابلس حول إطار الضمان المالي والمساءلة والتنفيذ.

وبينت منظمة “اليونيسف” في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن اليونيسف تواصل خططها لتطوير القدرات التشغيلية لشركائها في ليبيا موضحة أن 17 من شركائها يشاركون في ورشة عمل في طرابلس حول إطار الضمان المالي والمساءلة والتنفيذ.

وأضافت المنظمة أنه عند الانتهاء من التدريب، سيتم مراجعة الأنظمة التشغيلية للشركاء لضمان الامتثال لمتطلبات اليونيسف في عدة مجالات خاصة بتنفيذ البرامج.

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