اخبار ليبيا الان

اليونيسف: نواصل خططنا لتطوير القدرات التشغيلية لشركائنا في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ورشة عمل في طرابلس حول إطار الضمان المالي والمساءلة والتنفيذ.

وبينت منظمة “اليونيسف” في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن اليونيسف تواصل خططها لتطوير القدرات التشغيلية لشركائها في ليبيا موضحة أن 17 من شركائها يشاركون في ورشة عمل في طرابلس حول إطار الضمان المالي والمساءلة والتنفيذ.   

وأضافت المنظمة أنه عند الانتهاء من التدريب، سيتم مراجعة الأنظمة التشغيلية للشركاء لضمان الامتثال لمتطلبات اليونيسف في عدة مجالات خاصة بتنفيذ البرامج.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك