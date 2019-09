«الخليج للنفط» تكشف عن تنفيذ 6 مشاريع سكنية بحقولها

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار، أن الشركة تقوم بتنفيذ 6 مشاريع سكنية بحقول الشركة تضم (356) غرفة لمواجهة متطلبات الحقول، وهي موزعة على النحو التالي:

حقل البيضاء

– مشروع ك-29: إنشاء مبنى سكني مكون من 56 غرفة، وهو قيد الإنشاء بالموقع، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر المقبل.

– مشروع ك-88: إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، تاريخ بداية العمل 01/10/2019، ومدة التنفيذ 17 شهراً.

حقل الحمادة

– مشروع ك-91: إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، وهو حالياً بمرحلة التعاقد (مُحال إلى ديوان المحاسبة للاعتماد

حقل مسلة

– مشروع ك-90: إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، تاريخ بداية العمل 01/10/2019، مدة التنفيذ 15 شهراً.

النافورة

– مشروع ك-86: إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، تاريخ بداية العمل 01/10/2019، ومدة التنفيذ 17 شهراً.

حقل السرير

– مشروع ك-84: إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، وهو حالياً بمرحلة العطاءات.

وأضاف أن الشركة ستتغلب على مشكلة السكن والإيواء بالحقول بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية المتكاملة، إلى جانب المقطورات السكنية التي قامت الشركة بتوفيرها حالياً لسد النقص كَحلٍ سريعٍ لتوفير إقامة للمستخدمين.

