الخليج العربي: تنفيذ 6 مشاريع سكنية بحقول الشركة

أكدت شركة الخليج العربي للنفط أنها تقوم بتنفيذ 6 مشاريع سكنية بحقول الشركة تضم (356) غرفة لمواجهة متطلبات الحقول.

وقال رئيس لجنة الإدارة المكلف بالشركة أشرف العبار إن المشاريع التي تنفذها الشركة موزعة على عدد من الحقول هي حقل البيضاء “مشروع ك-29” والذي يتضمن إنشاء مبنى سكني مكون من 56 غرفة، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر المقبل أما “مشروع ك-88” فيتضمن إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمشروع تاريخ بداية الشهر القادم على أن يتواصل 17 شهراً.

وأوضح العبار أن حقل الحمادة به “مشروع ك-91” الذي يتضمن إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، مشيرا إلى أنه حالياً بمرحلة التعاقد أما حقل مسلة فبه “مشروع ك-90” الذي يتضمن إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، على أن يبدأ العمل به بداية الشهر القادم ومن المقرر أن يتواصل العمل بالمشروع 15 شهراً.

ولفت العبار إلى أنه في حقل النافورة يوجد “مشروع ك-86” الذي يتضمن إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، ومن المقرر البدء به بداية الشهر القادم على أن يتواصل 17 شهراً وفي حقل السرير يوجد “مشروع ك-84” المتضمن إنشاء 3 مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل مبنى (20*3)، وهو حالياً بمرحلة العطاءات.

وأكد العبار أنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية المتكاملة؛ ستتغلب الشركة على مشكلة السكن والإيواء بالحقول، إلى جانب المقطورات السكنية التي قامت الشركة بتوفيرها حالياً لسد النقص كَحلٍ سريعٍ لتوفير إقامة للمستخدمين.

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