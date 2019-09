المتوسط:

بحث مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء أوضاع الروافع الحديدية المقامة بمحاذاة المشروعات الإنشائية والسكنية منذ من 10 سنوات، والأخطار المترتبة عن سقوطها، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، والأجهزة التنفيذية للمشروعات من أجل وضع الحلول المناسبة لتفادي مخاطرها.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء صباح اليوم الإثنين، بناء على تعليمات أمين عام الديوان، الاتفاق على إلزام الأجهزة التنفيذية المالكة للمشروعات، بتقديم تقارير فنية عن أوضاع الروافع،ومدي صلاحيتها والأخطار التي تشكلها والعمل على تفادي أخطارها قبل وقوعها.

The post اجتماع لبحث مخاطر الروافع الحديدية المقامة بمحاذاة المشروعات الإنشائية حال وقوعها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية