الوفاق تبحث أوضاع الرافعات الحديدية المقامة بمحاذاة المشروعات الإنشائية وأخطار سقوطها

ليبيا – بحث مكتب دعم القرار بديوان رئاسة وزراء الوفاق أمس الاثنين أوضاع الروافع الحديدية المقامة بمحاذاة المشروعات الإنشائية والسكنية منذ 10 سنوات والأخطار المترتبة عن سقوطها بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية للمشروعات من أجل وضع الحلول المناسبة لتفادي مخاطرها.

المجتمعون إتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على إلزام الأجهزة التنفيذية المالكة للمشروعات بتقديم تقارير فنية عن أوضاع الروافع ومدى صلاحيتها والأخطار التي تشكلها والعمل على تفادي أخطارها قبل وقوعها.

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