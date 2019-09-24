تعليم الوفاق تعلن عن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية

ليبيا – أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لتعليم الوفاق أمس الاثنين عن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية.

تعليم الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن قرار عبدالجليل بشأن آليات إجراء المراجعة الموضوعية لدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية يؤكد على أن طلبات المراجعة لا تشمل رغبة الطالب في زيادة درجات غرض الوصول لدرجة النجاح.

وأكد المركز الوطني للامتحانات في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ آلية المراجعة ولا يعتد بالإجراءات المخالفة لنصوص القرار ونموذج الطعن.

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