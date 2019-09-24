المؤقتة تستعرض الإجراءات القانونية العاجلة التي تُكفل حماية الأموال الليبية بالخارج

بنغازي-العنوان

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الإثنين، الإجراءات القانونية العاجلة التي تُكفل حماية الأموال الليبية بالخارج.

هذا وجاء ذلك خلال لقاء عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في الحكومة المؤقتة الدكتور حسين محمد حسين، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وناقش الثني خلال الاجتماع، ما اتخذته المؤسسة الليبية للاستثمار من إجراءات قانونية عاجلة، تُكفل حماية الأصول والأموال الليبية المجمدة، والوقوف ضد المحاولات التي يقوم بها المجلس الرئاسي غير الدستوري، لنهب الأموال الليبية وصرفها على المليشيات المسلحة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على ضرورة التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقانونية، بما يُكفل توثيق وحماية أموال الليبيين في الخارج واستثماراتهم.

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