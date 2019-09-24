بعيرة: المجتمع الدولي غير جاد بما فيه الكفاية للتوصل إلى حل بشأن الأزمة الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن المجتمع الدولي للآن غير جاد بما فيه الكفاية لحل الأزمة الليبية خاصة مع إنقسامة لعدد من المجموعات التي تحمل وجهات نظر مختلفة عن بعضه البعض بشأن ما يحدث في ليبيا والمتضرر الوحيد من آثار الحرب والموت والقتل هو الشعب.

بعيرة أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما يمكن التوصل له من إجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو ما تم نقاشه في مؤتمر الـ7 الكبار بفرنسا حيث إتفقوا على ضرورة عقد مؤتمر دولي للأطراف الرئيسية الفاعلة ذات العلاقة.

ولفت إلى أن ذلك إنعكس على إهتمام الجانب الأمريكي في هذا الملف بدليل إجتماع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع السفير الأمريكي الجديد، مبيناً أنه إذا كان تدخل أمريكيا جدي من المحتمل التوجة نحو حل للأزمة لكن الدول الأخرى كفرنسا مواقفها متذبذبة.

وأضاف أنه خلال الأيام القليلة الماضية تمت محاولة جمع دول في برلين لمناقشة الأزمة الليبية لكنها لم تنجح لأنه لم يرشح أي نقاط عن هذه الاجتماعات بحسب قوله، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي بإمكانه الضغط على الأطراف المختلفة في العملية السياسية الليبية للوصول إلى حل.

كما يرى أن الكثير من الدول تغيرت مواقفها كفرنسا التي أصبحت غير واضحة بتعاطيها مع المشهد حيث إنقلبت وتحولت لدولة لا تنادي بالحل العسكري، مرجعاً تقلبات بعض الدول إلى مصالح شخصية تهمهم بالدرجة الأولى.

واستطرد حديثه :” مصر كان لديها موقفين متناقضين موقف رسمي يدعم الجيش في شرق ليبيا وموقف يعبر عنه وزير خارجيته وغيره بأنه لا حل عسكري في ليبيا ولا يسمح بقيام حكم عسكري بالبلاد، مثل هذه المواقف المتناقضة تدل على أن المجتمع الدولي غير جاد ونحن كان أملنا من البداية أن يحسم الجيش الأمر خلال أيام قليلة”.

أما عن التدخل الأمريكي في ليبيا والإجتماعات التي تعقد مؤخراً علق معتقداً أن هناك خلافات داخلية عديدة داخل إدارة ترامب فبعض الأطراف ترى أن الحل العسكري أسلوب غير مجدي بعكس الرئيس الأمريكي الذي أيّد الحل العسكري خلال مهاتفته للمشير حفتر وتحركات السفير الأمريكي الأخيرة في ليبيا تدل على أن أمريكا بدأت تمنح الملف الليبي قدر من الإهتمام.

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