صحة الوفاق تحذر من استخدام هذا الدواء

طالبت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق بعدم استعمال المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة “الرانيتيدين” والمتعارف عليها بالاسم التجاريZANTAC والمستخدمة لعلاج القرحة وتقليل إفراز السائل الحمضي، بعد ورود تنبيه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باشتباه وجود شوائب من مادة NDMA يحتمل أن تكون مسرطنة .

وقال مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج في تعميم له أنه “يُنصح كإجراء احترازي اللجوء إلى بدائل علاجية ذات نفس المفعول بعد الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الطبيب المعالج”.

وجاء في التعميم أنه من خلال متابعة وزارة الصحة لمستجدات التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية ( منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية EMEA ) فقد أظهرت التقارير الأولية وجود نسبة ضئيلة من هذه المادة، الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من التحاليل اللازمة للتحقق من مصادر المادة الخام المستخدمة لتصنيع هذا الدواء.

ودعت إدارة الصيدلة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الدواء وباقي الأدوية المستخدمة إن وجدت من خلال تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك والمتواجد في المستشفيات والمراكز الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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