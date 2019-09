«تعليم المؤقتة» تقرر معاملة أبناء الليبيات معاملة الليبيين فيما يخص رسوم التسجيل بالجامعات

المتوسط:

قررت وزارة التعليم العالي بالحكومة المؤقتة إعفاء طلبة أبناء الأمهات الليبيات المتزوجات من أجانب من رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة ومعاملتهم معاملة الطلبة الليبيين.

وفي هذا الصدد أصدرت وكيـل وزارة التعليم العالي الدكتورة “فاطمة عبدالله الغالي” تعميما إلى رؤساء الجامعـات ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بشأن التأكيد على تنفيذ قرار وزير التعليم رقم (346) لسنة 2018.م، بشأن (إعفاء الطلبة أبناء الأمهات الليبيات المتزوجات من أجانب من رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة)، ومعاملتهم معاملة الطلبة الليبيين.

