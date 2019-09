«اللجنة الوزارية» تبحث سبل تخفيف المعاناة على المواطنين النازحين

المتوسط:

استعرضت اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لتخفيف أزمة المواطنين النازحين، وإيجاد بدائل عن المؤسسات التعليمية التي يقطنونها حاليا.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته بديوان رئاسة الوزراء آليات توفير دفعة جديدة من المخصصات المالية للبلديات المتضررة والمستضيفة لتوفير احتياجات النازحين، والتأكيد على تغذية قاعدة بيانات النازحين المركزية بيانات النازحين المسجلين بالبلديات لوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

ودعت اللجنة البلديات والمجالس المحلية لضرورة الالتزام بالتعميمات الصادرة عنها وسرعة إحالة تقارير البيانات للنازحين حسب النموذج المعتمد من لجنة الطوارئ، وأخرى عن أوجه صرف المخصصات المالية السابقة لدراستها وتقديم توصياتها للجنة الطوارئ في أسرع وقت.

