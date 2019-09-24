وصول عدد 28 حاوية مواد كيميائية لمحطات التحلية بميناء بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه الناجي بوشناف وصول عدد 28 حاوية للمواد الكيميائية بميناء بنغازي خاصة بعدد 4 محطات تحلية مياه بالمنطقة الشرقية.

وأضاف بوشناف في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن التوزيع سيكون 11 حاوية لمحطة تحلية المياه بطبرق وعدد 7 حاويات لمحطة تحلية المياه بمدينة درنة وعدد 6 حاويات لمحطة تحلية سوسة وعدد 4 حاويات لمحطة تحلية ابوترتبة.

وأوضح المدير العام أن هذه المادة هي مانعة ترسيب وهي من أهم المواد الكيميائية لمحطات التحلية وكنا دائماً في أزمات بسبب نقص هذه المادة.

ولفت بوشناف إلى أن شركة تحلية المياه لديها خطط مدروسة لتوفير كل مايلزم حسب الإمكانيات ولكننا نسعى دائماً لتوفير كل مايلزم لهذه المحطات من قطع غيار وغيرها حتى لاتتوقف عن الإنتاج.

وتابع :”لدينا 8 محطات تحلية على مستوى ليبيا 3 محطات بالمنطقة الغربية وهي محطات تحلية زوارة وزليتن والزاوية بالإضافة إلى محطات طبرق ودرنة وسوسة وأبوترابة بالإضافة إلى محطة البمبة المتوقفة منذ فترة”.

وأفاد المدير العام أن رواتب العاملين بهذه المحطات شهرياً يصل إلى مليون ونصف دينار والتي لاتكفي لسداد مرتبات العاملين في هذه المحطات.

وقال بوشناف :”نأمل أن يرتفع المبلغ إلى مليونين ونصف دينار حتى نستطيع دفع مستحقات العاملين بهذه المحطات”.

وأوضح أنه خلال ستة أشهر قيمة إنتاج محطات تحلية المياه بالمنطقة الشرقية وصل إلى 25 مليون دينار وقيمة إنتاج محطات تحلية المنطقة الغربية بلغ 13 مليون دينار.

وبين المدير العام أن وضع محطات تحلية المياه حرج وخاصة في طبرق ويجب توفير مصدر بديل وأعمالنا لاتتوقف لدعم كل محطات تحلية المياه.

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