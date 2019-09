سلاح الجو يشن غارات جوية على معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمصراتة

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، اليوم الثلاثاء، شن سلاح الجو غارات جوية عنيفة على معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمصراتة.

وأشارت الغرفة إلى تنفيذ سلاح الجو ضربات مساء أمس الإثنين، على حدود مدينة سرت، استهدفت رتل متحرك جنوب غرب المدينة بمسافة 45 كم، مرجحة تبعيته لما يسمى سرايا الدفاع وبقايا مليشيات إبراهيم الجضران.

كما كشفت الغرفة، عن وصول تعزيزات عسكرية للقوات المسلحة إلى محور العزيزية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الكتيبة 82 مشاة عن دخول كتيبة العاديات بكامل عتادها لمحور العزيزية، مشيرة إلى اقتحام ارتال طارق بن زياد 2020 مساء أمس الإثنين، لمحور العزيزية لتحريرها بالكامل.

