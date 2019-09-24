السعيدي: المجتمع الدولي هو سبب الأزمة في ليبيا بدعمه للجماعات الإرهابية

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن المجتمع الدولي هو سبب الأزمة في ليبيا، وهو من يعمل على إطالتها من خلال دعمه للجماعات الإرهابية التي يحاربها الجيش الوطني، وأضاف السعيدي في تصريح أمس لقناتنا، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخليا.

وقال السعيدي، إن المجتمع الدولي لو أراد حقيقة إيجاد حل للأزمة الليبية، لبادر برفع حظر التسليح عن الجيش، لإنهاء العمليات العسكرية.

وعن الاجتماع الذي سيعقد الخميس في نيويورك حول ليبيا برئاسة فرنسية إيطالية قال السعيدي، إنه لن يغير شيئا في ليبيا، مشيرا إلى أن العالم يدرك تماما أن أزمة ليبيا أمنية، وليست سياسية.

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