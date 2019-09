المتوسط:

قامت إدارة التنظيم الإداري والملاكات بالتعاون مع مكتب المراجعة الداخلية ومكتب الوكيل بتجهيز شهادات الدفع الأخير لموظفي الدفعة الخامسة.

وسيتم تجهيز شهائد الدفع الأخير للدفعتين ” السادسة والسابعة التامنة ” بعدد 3030 موظف.

The post «عمل الوفاق»: تجهيز شهادات الدفعة الأخيرة للموظفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية