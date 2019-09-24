الجزائر.. إقبال على مراكز تعليم الحساب الذهني السريع

تعرض هذه الحلقة من “Best of ريبورتاج” تقارير مراسلي فرانس 24 من إيران حول هجرة النخب العلمية، وبرنامج حكومي في موريتانيا لدعم الأسر الفقيرة. كما تتناول تقريرا من ليبيا حول مبادرة تطوعية لتعليم لغة الإشارة وإقبال على مراكز تعليم الحساب الذهني السريع في الجزائر

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