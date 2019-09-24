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الجزائر.. إقبال على مراكز تعليم الحساب الذهني السريع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تعرض هذه الحلقة من “Best of ريبورتاج” تقارير مراسلي فرانس 24 من إيران حول هجرة النخب العلمية، وبرنامج حكومي في موريتانيا لدعم الأسر الفقيرة. كما تتناول تقريرا من ليبيا حول مبادرة تطوعية لتعليم لغة الإشارة وإقبال على مراكز تعليم الحساب الذهني السريع في الجزائر

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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