تكريم المساعد للشؤون الأمنية بمديرية شحات لمساهمته في استقرار المدينة

كرم رئيس مؤسسة ليبيا الدولية لحقوق الإنسان والتنمية فرع الوسطى، محمد صالح الشرقاوي، بتكريم العقيد خالد عبدالله مفتاح المساعد للشؤون الأمنية بمديرية أمن شحات، وكان ذلك بحضور مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، وذلك لجهوده المبذولة بمتابعة سير العمل وبسط العمل بحدود المديرية.

وفي ذات السياق أثني الشرقاوي، علي جهود مدير أمن شحات العميد الدكتور محمد فرج، وعلى الأعمال التي يقوم بها منتسبي المديرية بكافة أقسامها ومراكزها.

