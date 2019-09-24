مخاوف مصرية من خطر “الميليشات” في ليبيا

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن وجود السلاح في يد مجموعات ليبية وصفها بـ”المليشيات” يُعدّ أمراً خطيراً على أمن المنطقة.

وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده لم تتحرك وتتدخل في ليبيا على الرغم من تسلل مجموعات إرهابية عبر الحدود، وهو ما يُهدد أمن مصر بشكل مباشر.

وأضاف شكري في تصريحات له مع قناة “العربية” أنه تم رصد وتصوير مواقع تسليم أسلحة لميليشيات ليبيا دون أن يحدد شكري هوية الجهة التي سلمت الأسلحة.

يذكر أن سلطات الجمارك بميناءي مصراتة والخمس ضبطتا عدة شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا لصالح قوات الوفاق وأحالت أسماء المتورطين فيها إلى النيابة العامة.

وتُشكل الأزمة الأمنية ثقلاً كبيراً على دول جوار ليبيا، التي تشتكي من ضعف أمن الحدود الليبية وما يحمله هذا الضعف من تهديدات على أمنها، خاصة في ظل تنامي نشاط الجماعات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية