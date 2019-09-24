المؤقتة تبحث مشاكل الباحثين عن العمل وآليات حلها

بنغازي-العنوان

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الإثنين، مشكلة البطالة وملف الباحثين عن العمل.

وبحث الثني خلال لقاء عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع وزير العمل الدكتور مسعود صوّة، آليات حل المشكلة، وكيفية وضع خطط، وبرنامج تدريبي متكامل لتدريب الباحثين عن العمل، وتأهيلهم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وخلص الاجتماع إلى تقديم مقترح لمجلس النواب الليبي، بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم (12) لعام 2010 م، بشأن علاقات العمل لتطويره، بما يتماشى مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

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