صحيفة تركية: ضباط أتراك يشرفون على العمليات العسكرية لقوات الرئاسي

كشفت صحيفة “أحوال” التركية في تقرير حول التطورات العسكرية في ليبيا، عن ازدياد حجم الدور التركي على الأرض.

الصحيفة التركية أضافت في تقريرها الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن الضباط الأتراك يشرفون على العمليات العسكرية لقوات الرئاسي، مبينة أن تحركات المسلحين أصبحت أكثر تنسيقا في الآونة الأخيرة بسبب وجود الضباط الأتراك.

من جهة أخرى قال ضابط بالقوات المسلحة للصحيفة التركية، إن الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو الأسبوع الماضي على قاعدة القرضابية الجوية جنوب سرت، كان يهدف إلى تدمير منشآت الطائرات التركية دون طيار .

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